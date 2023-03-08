خروج قطار عن القضبان في مصر وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين… فيديو

خرج قطار عن القضبان في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، فيما تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن وقوع ضحايا ومصابين.

وأصدرت محافظة القليوبية بيانا، أكدت فيه تصادم قطار منوف بالرصيف، مشيرة إلى انتقال 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وسط أنباء تؤكد وجود مصابين.

الدفع بسيارات إسعاف لنقل مصابي حادث قطار قليوب الذي خرج عن مساره للمستشفيات المجاورة لموقع الحادث والحمد لله انه الاصابات قليله وخفيفه للآن إصابات في حدود ال٢٠ ولا وفيات للآن اللهم سلم 🙏#منوف #قطار #قليوب #قطار_قليوب pic.twitter.com/kq3VghfjYm — E🆖: Ⓜ️🅾️♑️🅰️🇪🇬🦅 (@Mona1997Ahm) March 7, 2023

كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وجار تحديد أعداد المصابين وحجم التلفيات.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان بأن القطار انحرف عن مساره في المنطقة المذكورة، ثم اصطدم بالرصيف، بينما كان في طريقه إلى مدينة منوف.

بدوره، أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.

وحسب بيان النائب العام ستُوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.