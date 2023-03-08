الخزانة الأمريكية: دول مجموعة السبع تراجع سقف أسعار النفط الروسي في مارس

صرح مساعدة وزير الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، بأن دول مجموعة السبع تعتزم تعديل سقف أسعار النفط الروسي في مارس.

وقالت روزنبرغ، لوكالة “سبوتنيك” على هامش مؤتمر CERAWeek الدولي للطاقة في هيوستن اليوم الثلاثاء: “كل ما يمكنني قوله هو أن مجموعة السبع تخطط لإعادة تقييم سقف السعر (للنفط الروسي) في مارس.”

في الوقت نفسه، تهربت من إجابة مباشرة على سؤال الوكالة حول ما إذا كانت واشنطن تتوقع أن تؤثر سياسة الحد من سعر النفط الروسي على موقف موسكو من الصراع في أوكرانيا. “هذا كل ما يمكنني إخبارك به الآن”.

كما سُئلت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة تشهد اختلالًا في العرض والطلب في سوق النفط بعد إدخال سياسة سقف الأسعار تجاه روسيا، قائلة:

“للأسف، ليس لدي ما أخبركم به في هذا الشأن”.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط تحدده دول مجموعة السبع.

بيسكوف: روسيا لا تعترف بأي سقف لأسعار النفط

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تعامل الكرملين مع البيان الأميركي بأن سقف أسعار النفط الروسي الذي حددته دول مجموعة السبع “يعمل بشكل جيد”: “من ناحية أخرى، اتخذنا بالطبع إجراءاتنا الخاصة، وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف. نحن نعمل لكي لا يضر هذا النظام بمصالحنا”.