البيت الأبيض يدعو الكونغرس لإقرار مشروع قانون يسمح بحظر "تيك توك"

دعا مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان، الكونغرس إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون يسمح للحكومة بحظر تطبيق “تيك توك”.

واشنطن – سبوتنيك. كما دعا ساليفان، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات ضد التطبيقات المماثلة من الدول “غير الصديقة” للولايات المتحدة الأمريكية.

“النواب الأمريكي” يقرر حظر “تيك توك” من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: “نعتزم مواصلة العمل مع الديمقراطيين والجمهوريين على مشروع القانون وندعو الكونغرس للتحرك بسرعة من أجل وضعه على طاولة الرئيس”.