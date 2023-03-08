"أوبك": توجيه النفط الروسي إلى آسيا ظاهرة طبيعية

أعلن الأمين العام لمنظمة “أوبك”، هيثم الغيث، أن توجيه تدفق النفط الروسي إلى دول آسيا لا يدعو المنظمة للقلق من ناحية عمل السوق، مشيراً إلى أن هذه التغييرات ظاهرة طبيعية.

هيوستن – سبوتنيك . وقال الغيث خلال مناقشة على منصة مؤتمر الطاقة الدولي “سيراويك” الذي يجري في هيوستن (تكساس): “في الواقع هذا ليس ما يدعونا للقلق”.

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وأضاف: “خلال 30 عاماً من عملي في هذا المجال، رأينا دائماً تغير تدفق النفط من الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الغرب، بما فيه بسبب أحداث جيوسياسية”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك +”، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020، في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.