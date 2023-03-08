بايدن يناقش مع ماكرون دعم أوكرانيا والتعاون في منطقة الهند والمحيط الهادئ

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أوكرانيا وتعاون البلدين في منطقة الهند والمحيط الهادئ.
واشنطن – سبوتنيك. وجاء في البيان الصحفي للبيت الأبيض: “ناقش الزعيمان دعم أوكرانيا… بما فيه الالتزام بمواصلة الدعم في مجال الأمن وخلق تكاليف لروسيا”.
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أمس, 21:17 GMT
كما جرت مناقشة التعاون في منطقة الهند والمحيط الهادئ، إلى جانب “الاستجابة للتحديات من طرف الصين”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 شباط/ فبراير من العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وتحرير كامل الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا العام الفائت.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية، تغذي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصراع في أوكرانيا، عبر إرسال كميات ضخمة من الأسلحة إلى نظام كييف، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها سواء بالطرق السلمية أو العسكرية.
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