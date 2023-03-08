مساعد المستشار الألماني: قرار التخلي عن الغاز الروسي كان صعبا جدا

هيوستن – سبوتنيك . وقال كوكيس على هامش مؤتمر الطاقة الدولي “سيراويك” في هيوستن (تكساس): “كان ذلك ضغطاً كبيراً. أكثر من نصف الحجم (الغاز) كان لألمانيا، لذلك استبداله كان صعباً للغاية”.

يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40% من طلب الاتحاد في عام 2021.