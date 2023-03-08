رئيس مجلس القيادة اليمني يبحث مع ولي العهد السعودي مستجدات الأوضاع في اليمن

التقى رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، بولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

القاهرة – سبوتنيك . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، أنه “جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة العربية السعودية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، ودعم كل الجهود للتوصل الى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن”.

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وفي اللقاء، أشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بـ “العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمواقف الاخوية المشرفة للمملكة بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، بما في ذلك دورها القائد لتحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الإنسانية والاقتصادية والإنمائية السخية في مختلف المجالات”.

ويشهد اليمن منذ 8 أعوام صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم ، حسب الأمم المتحدة.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.