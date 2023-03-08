صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة

قال جيش الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل.
موسكو – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على “تويتر”، “إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل”.
الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في فلسطين
أمس, 19:38 GMT
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.
ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك