صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة

قال جيش الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل.

موسكو – سبوتنيك . وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان على “تويتر”، “إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل”.

الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في فلسطين

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.