الجيش الروسي يحبط محاولة اختراق للعدو في لوغانسك… فيديو

قال قائد مدفعية لوكالة “سبوتنيك”: “نحن موجودون على محور كراسني ليمان. لقد عملنا كجزء من مجموعة مدرعة مع دبابة تي-72 و زو-23 في مجموعة مشاة تصل إلى سبعة أشخاص على مسافة تصل إلى 850 مترًا”.