أحبط العسكريون الروس في المنطقة العسكرية الغربية محاولة اختراق للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
قال قائد مدفعية لوكالة “سبوتنيك”: “نحن موجودون على محور كراسني ليمان. لقد عملنا كجزء من مجموعة مدرعة مع دبابة تي-72 و زو-23 في مجموعة مشاة تصل إلى سبعة أشخاص على مسافة تصل إلى 850 مترًا”.
وأضاف أنه أثناء عمل الجيش الروسي أطلق العدو النار على العسكريين الروس من قذائف الهاون. وبحسب تقارير وزارة الدفاع، فقد العدو خلال الأيام الخمسة الماضية حوالي 850 شخصًا على محور كراسني ليمان.
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