بيسكوف: على الدول المشاركة في "نورد ستريم" أن تطلب تحقيقا سريعا وشفافا في الهجوم

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لـ”سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن الكرملين يعتقد أن بلدان المساهمين في “نورد ستريم” يجب أن تصر على إجراء تحقيق شفاف وعاجل في الهجمات على خطوط الأنابيب.

موسكو – سبوتنيك . ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخباراتية جديدة أشارت إلى أن “مجموعة موالية لأوكرانيا” نفذت الهجمات على خطوط أنابيب “نورد ستريم”.

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وبعد بضع ساعات، ذكرت صحيفة “زيت” الألمانية أن المحققين حددوا السفينة المستخدمة لتنفيذ الهجوم على خطوط الأنابيب.

وقال بيسكوف، معلقا على تقارير “نيويورك تايمز” و”زيت”: “ما زلنا غير مسموح لنا بالدخول إلى التحقيق. قبل بضعة أيام فقط تلقينا ملاحظات حول هذا الموضوع من الدنماركيين والسويديين”.

وأضاف: “هذا ليس غريبا فقط. رائحتها جريمة وحشية”، لافتا إلى أنه “على الأقل، ينبغي للبلدان المساهمة في [التيار الشمالي] والأمم المتحدة أن تطالب بإجراء تحقيق شفاف عاجل يشمل كل من يمكنه تسليط الضوء”.

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”.