السفارة الروسية في واشنطن: التسريبات حول هجوم "نورد ستريم" الإرهابي مصممة لإخفاء الحقيقة

قال أندريه ليدينيف، وزير مستشار السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الدبلوماسيين الروس يرون تقارير وسائل الإعلام الغربية حول تورط جماعة مؤيدة لأوكرانيا في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” الروسية كمحاولة لتضليل التحقيق في الحادث.

واشنطن – سبوتنيك . وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة أشارت إلى أن “مجموعة موالية لأوكرانيا” نفذت هجمات العام الفائت على خطوط أنابيب “نورد ستريم”.

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وبعد بضع ساعات، ذكرت صحيفة “زيت” الألمانية أن المحققين حددوا السفينة المستخدمة لتنفيذ الهجوم على خطوط الأنابيب.

وقال ليدينيف في بيان نشر في قناة “تلغرام” التابعة للسفارة: “ليس لدينا ثقة في “نزاهة” استنتاجات الاستخبارات الأمريكية. نحن نعتبر “التسريبات” المجهولة ليست أكثر من محاولة لإرباك أولئك الذين يحاولون بصدق الوصول إلى الحقيقة في هذه الجريمة الفظيعة، وتحويل اللوم عن رجال الدولة الذين أمروا ونسقوا الهجمات في بحر البلطيق إلى بعض الأفراد المجردين”.

وأضاف: “نحن مقتنعون بأن العدالة ستسود في النهاية. إننا لن ندخر جهدا حتى يحدث هذا”.

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”.