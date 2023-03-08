إيران ترد على تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا وتنصحها بـ"التعلم من التاريخ"

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي أدلت بها في بغداد، مؤكدة أنها استمرار لـ”نهج الحكومة الألمانية في دعم الإرهابيين”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان له، “كان من المتوقع أن تعتذر وزيرة الخارجية الألمانية أولا وقبل كل شيء عن السلوك المخزي السابق لحكومة هذا البلد تجاه الشعبين الإيراني والعراقي، بدل الإدلاء بمزاعم لا أساس لها ضد جمهورية إيران”.

وأكد أن “وزيرة خارجية ألمانيا تحاول إخفاء تاريخ جرائم بلادها في دعم نظام صدام حسين ضد إيران، وكذلك الجريمة المخزية المتمثلة في تجهيز نظام البعث بأسلحة كيماوية واستخدامها ضد الجنود والمواطنين الإيرانيين والعراقيين العزل”، على حد قوله.

ونصح كنعاني، “ألمانيا بالتعلم من التاريخ”، مشيرا إلى أن “حكومات ودول المنطقة لن تنسى أبدًا أداء بعض الدول الغربية، بما في ذلك ألمانيا، في الترويج للحرب ودعم الدكتاتوريين الذين يروجون للحرب”.

ألمانيا تستدعي سفير إيران في برلين على خلفية “إعدام متظاهرين جدد”