بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة

“في أوقات التحديات والتجارب، تتجلى دائما أفضل صفات الشخص بوضوح شديد. يتم تحديدها من قبل شخصية شعبنا. الآن، عندما تواجه روسيا مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها، نرى العديد من الأمثلة على الشجاعة والتصميم والبأس والاستعداد للدفاع عن الحقيقة وحماية الناس ومستقبل دولتنا. نوع هذا المستقبل الذي نحتاجه لأنفسنا”.