بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه اليوم مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها، لكن مواطنيها يظهرون أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة.
وقال بوتين خلال حفل تسلم جوائز الدولة لنساء روسيا المميزات إنه في أوقات التحديات تتجلى لدى الإنسان أفضل الصفات بوضوح الأمر الذي يمكن لحظه لدى الشعب الروسي.
“في أوقات التحديات والتجارب، تتجلى دائما أفضل صفات الشخص بوضوح شديد. يتم تحديدها من قبل شخصية شعبنا. الآن، عندما تواجه روسيا مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها، نرى العديد من الأمثلة على الشجاعة والتصميم والبأس والاستعداد للدفاع عن الحقيقة وحماية الناس ومستقبل دولتنا. نوع هذا المستقبل الذي نحتاجه لأنفسنا”.
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3 مارس, 15:46 GMT
يذكر أن الرئيس الروسي كان قد ناقش قبل أيام مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في البلاد، إجراءات حماية المنشآت ضد الإرهاب.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الرئيس إلى أن هناك قضية واحدة فقط، ولكنها مهمة للغاية على جدول أعماله – حول تدابير حماية المنشآت الخاضعة لسلطة وكالات إنفاذ القانون من الإرهاب.
وقدم وزير الشؤون الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف تقريرا يخص هذه القضية.
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