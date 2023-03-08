الترويكا الأوروبية: قلقون بشأن معدلات تخصيب اليورانيوم في إيران

أعربت “الترويكا” الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء أنشطة إيران الأخيرة فيما يخص تخصيب اليورانيوم.

القاهرة- سبوتنيك. دعت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران إلى الوفاء بالتزاماتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا مشتركًا، تم توجيهه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت فيه الدول الثلاث قلقها البالغ إزاء معدلات تخصيب اليورانيوم ومخزونه الذي وصل مستويات غير مسبوقة، بجانب تركيب طهران لمجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

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ودعا البيان طهران إلى إعادة تركيب جميع المعدات التي تراها الوكالة الدولية ضرورية من أجل السماح لها بإجراء أعمال المراقبة والتحقق على البرنامج النووي الإيراني وفق خطة العمل الشاملة المشتركة.

كما جددت الدول الثلاث دعوتها إلى إيران بعدم الشروع في أعمال أخرى متعلقة بتخصيب اليورانيوم.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد نقلت عن مصدرين دبلوماسيين كبيرين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشفت، الأسبوع الماضي، أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى 84%.

وذكرت: “تحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح كيفية تكديس إيران لليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84% – وهو أعلى مستوى وجده المفتشون في البلاد حتى الآن، وتركيزا يقل بنسبة 6% فقط عن المطلوب لسلاح نووي”.

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وأضافت أن “إيران كانت قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن أجهزة الطرد المركزي لديها مهيأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%”.

من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير الإعلامية الأخيرة عن مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران.