علماء سيبيريا يكتشفون أقدم ألماس على وجه الأرض

وتابع بوخيلينكو: “بشكل عام، أكدت هذه النتيجة ودراستها افتراضات مضاربة سابقة حول وقت ومعايير تكوين الآفاق السفلية للغلاف الصخري، والوصول إلى قيم الضغوط ودرجات الحرارة في منطقة استقرار ألماس، وبالتالي، فترة ظهور أول ماسات على هذا الكوكب، ومن المحتمل أن تكون البلورة من أوداشنايا هي الأقدم على وجه الأرض اليوم، على الأقل من بين تلك التي حملها الإنسان بين يديه ودرسها”.