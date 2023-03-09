وزير الدفاع الأمريكي يرجئ زيارته لإسرائيل إلى الغد

كشف موقع “والا” الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أرجأ زيارته إلى إسرائيل حتى يوم غد، وسيعقد لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين في محيط مطار بن غوريون شرقي تل أبيب.

القدس– سبوتنيك. وبحسب الموقع فإنه “كان من المخطط أن يصل أوستن، هذه الليلة إلى إسرائيل قادما من القاهرة إلا أنه تم تأجيل الزيارة ليوم غد بغير ذكر أسباب”.

وأفاد الموقع بأن وزير الخارجية الأمريكي “سيجري لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، في موقع قريب من مطار بن غوريون، شرقي تل أبيب وذلك بسبب المظاهرات المخططة يوم غد الخميس للمحتجين على خطة الحكومة لإضعاف المنظومة القضائية، بعدها يغادر مباشرة عائدًا إلى الولايات المتحدة”.

وقال أحد منظمي الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، في بيان اليوم، إن “منظمي الاحتجاجات، نجحوا في تجنيد آلاف السيارات التي ستسير بشكل بطيئ في الشوارع المؤدية إلى مطار (بن غوريون)، في محاولة لمنع نتنياهو، وزوجته من السفر إلى روما”.

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وقال منظمو الاحتجاج، في سياق البيان، إنه “في ذروة أزمة دستورية واجتماعية شديدة، ورغم التوتر الأمني والتهديدات الاقتصادية، يغادر الزوجان إلى رحلة ترفيهية في روما خلال نهاية الأسبوع، على حسابنا نحن الرعايا، وهذا انعزال مطلق عن الشعب”.

وأضاف البيان أنه “سنحاول منع عائلة نتنياهو من الوصول إلى المطار، ونحن مستعدون، والمتطوعون باتوا مجندين وآلاف السيارات ستسير بسرعة بطيئة في ساعات الصباح في الشوارع المؤدية إلى مطار (بن غوريون) ونعتذر مسبقا للجمهور على عرقلة حركة السير المتوقعة، لكن هذا كله يتقزم مقابل حكومة تهدد بعرقلة الديمقراطية ومستقبل الدولة”.