بينها دول خليجية.. إعلام: شركة إسرائيلية تطور أنظمة تجسس وتصدرها لدول أجنبية

زعمت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، إن شركة سايبر إسرائيلية تطور أنظمة تجسس وتصدرها لدول أجنبية، بينها دول خليجية.

وذكرت صحيفة هآرتس، مساء يوم الأربعاء، أن شركة سايبر إسرائيلية نجحت في تطوير أنظمة تجسس وتصدرها إلى دول أجنبية، بينها دول خليجية.

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وأكدت الصحيفة في نسختها الإنجليزية أن شركة السايبر الإسرائيلية تحمل اسم “NFV سيستيمز”، وقد تم التحقيق معها من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتبين أنها تبيع برامجها التجسسية إلى دول أجنبية، خاصة الخليجية منها، دون ذكر اسم الدولة نفسها.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الشركة قامت ببيع برامجها التجسسية دون موافقة وزارة الدفاع أو الحصول على إذن منها، لافتة إلى أن تلك البرامج متخصصة في مواقع الهواتف المحمولة واختراق الهواتف الشخصية أيضا.

ويذكر أن الشركة الإسرائيلية قد تم تأسيسها في العام 2015، ويقع مقرها في كفار سابا بتل أبيب، وهي متخصصة في تقنيات الاتصالات اللاسلكية.