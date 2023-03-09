خبيرة اقتصادية: فرض رسوم جديدة على بطاقات "المشتريات" يهدف للحد من الاستهلاك

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وأضافت في اتصال مع “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن: “عمولات السحب من الحسابات الجارية ثابتة”.

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وأشار إلى أن تلك الإجراءات سوف يتم تطبيقها على الحسابات المدينة “المشتريات” والتي يتم تسويتها خلال مدة قصيرة لا تتجاوز شهرين، وقد قوبلت تلك الإجراءات المفاجئة بحالة من السخط والتخبط وعدم الفهم من جانب عملاء البنوك.

وتابعت رمسيس أن تلك الخطوات المفاجئة وبنسبة كبيرة هى عملية مشتركة ما بين البنك المركزي ووزارة المالية من أجل زيادة المتحصلات عن طريق الخصوم والرسوم والضرائب.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت حسابات المشتريات التي يتم تسويتها خلال 28 يوما، لا يتم احتساب فائدة مدينة عليها وكانت التعاملات بها خصومات وأيضا بونص في بعض الأوقات، أما وفقا للإجراءات الأخيرة فإن أي تعامل في فترة السماح الخاصة ببطاقة الخصم يفرض عليها ضرائب ورسوم.

وأشارت خبيرة سوق المال إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى الحد من الاستهلاك وتداول النقود لمنع زيادة نسب التضخم في ظل عدم توافر السلع التي تلبي طلب المستهلكين بشكل تام.

أقر عدد من البنوك العاملة في مصر، عمولات عند سحب الأموال النقدية من بطاقة المشتريات بنسبة تتراوح بين 2 إلى 5% من قيمة الأموال التى يتم سحبها، مع انتهاء الفترة التي حددها قرار البنك المركزي الخاصة بـ إعفاء العملاء من عمولات السحب النقدي ضمن إجراءات اتخذها في مواجهة فيروس كورونا لتحفيز الجمهور وميكنة التعاملات لتخفيف الزحام على فروع البنوك..”بحسب صحف مصرية”.

رسوم السحب النقدي

تمنح البنوك عملاءها بطاقات ائتمانية “كريدت كارد” تتيح للعميل استخدام مبلغ معين لمدة تصل لنحو 55 يوما دون فائدة لكنها معدة للعمليات الشرائية وليس للسحب النقدي، لذلك تكون رسوم السحب النقدي منها مرتفعة، في حال تم سداد المبلغ قبل انتهاء فترة السماح، حيث يمنح البنك البطاقة الائتمانية للعميل لدفع المشتريات إلكترونياً وذلك دون احتساب فائدة، فيما يتم فرض فائدة في حالة تم تجاوز هذه المدة.

يشار إلى أن البنك المركزي أعلن اليوم اعتماد مجلس إدارته بجلسته المنعقدة في 21 فبراير/ شباط 2023 القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية داخل البلاد، وذلك في ضوء اهتمام البنك المركزي لتدعيم البنية التحتية للقطاع المصرفي وتحفيز استخدام أدوات دفع إلكترونية جديدة للعملاء لتنفيذ مختلف المعاملات المصرفية الإلكترونية، حيث إن خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، ويسهم ذلك في استخدام بطاقات الدفع مع تطبيقات الهاتف المحمول، والدفع عبر الإنترنت بطريقة آمنة ومبتكرة بحسب “المصري اليوم”.

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رسوم استخدام بطاقة الخصم المباشر في بنك مصر

قال موقع بنك مصر الرسمي إن السحب النقدي من ماكينات ATM وP.O.S التابعة لبنك مصر معفى تماما من الرسوم، فيما يتم خصم 5 جنيهات عند السحب النقدي من آلات ATM التابعة للبنوك الأخرى داخل مصر وذلك من خلال شبكة بنوك مصر.

ويتم احتساب رسوم بقيمة 5 جنيهات على بطاقات الخصم الفوري المذكورة التابعة لبنك مصر عند السحب النقدي من آلات ATM التابعة للبنوك الأخرى داخل مصر من خلال شبكة فيزا – ماستركارد.

رسوم استخدام بطاقة الخصم المباشر

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقة الخصم المباشر دون رسوم في حالة السحب من الماكينات التابعة للبنك، فيما يتم خصم رسوم في حال تم استخدامها من ماكينات تابعة لبنوك أخرى.