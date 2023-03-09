أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية جديدة

توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها “الضامن الأخير” لحكمه، اليوم الأربعاء.

وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية في محاولة “لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ”، بحسب “فرانس برس”.

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وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ عام 2006، حيث تتزايد شدة كل تفجير. وكانت آخر تجربة نووية أجرتها في عام 2017.

وقال تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية: “من المحتمل أن تستعد كوريا الشمالية لاختبار قنبلة نووية لتعزيز أهداف التحديث العسكري المعلنة”.