رئيس الوزراء العراقي يجري مباحثات مع الرئيس الإيراني بشأن التحديات في المنطقة

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

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وقال البيان إن رئيس الوزراء العراقي، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاتصال تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبحث في سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات.