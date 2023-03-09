وزير الطاقة الجزائري يعتبر سوق النفط متوازنا في هذه المرحلة

صرح وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، لوكالة “سبوتنيك”، بأن الجزائر تعتبر الوضع الراهن لسوق النفط العالمي متوازنا.

هيوستن (الولايات المتحدة) – سبوتنيك . وقال عرقاب، لوكالة “سبوتنيك” يوم الأربعاء على هامش مؤتمر الدولي للطاقة “سيرا ويك 2023” في هيوستن، مجيبا على سؤال في هذا الشأن: “نعم ، بالفعل، نشهد الآن توازنًا في السوق”.

“أوبك”: توجيه النفط الروسي إلى آسيا ظاهرة طبيعية

لكن الوزير الجزائري لم يجب بشكل مباشر على سؤال، ما إذا كانت بلاده ترى أنه من الضروري لدول “أوبك” زيادة إنتاجها من النفط هذا العام في ظل الطلب المتزايد على “الذهب الأسود”، فقال: “أقترح عليكم التوجه إلى مديرنا، الأمين العام لمنظمة أوبك للتوضيح بشأن هذا السؤال”.

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيث، قد أعلن يوم 7 آذار/مارس، أن دول “أوبك” تتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بـ2.3 مليون برميل يوميا .

توصل ممثلو الاتحاد الأوروبي في 3 شباط /فبراير الماضي إلى توافق بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية؛ عند 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية المتداولة بعلاوة، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم، كما اتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، سابقا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحراً، الذي يزيد سعره على 60 دولاراً للبرميل منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن عن عزم روسيا خفض طواعية في شهر آذار/مارس، من إنتاجها للنفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.