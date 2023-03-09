إعلام: واشنطن لا تستبعد أن تكون أوكرانيا وراء الهجوم الإرهابي على أنابيب "التيار الشمالي"

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مصادر في أجهزة الأمن الأمريكية، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لم يستبعدا أن تكون أوكرانيا ارتكبت الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”.

موسكو – سبوتنيك . ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فقد نظر بيرنز وسوليفان، بعد شهر من التفجيرات، في تشرين الأول/ أكتوبر باحتمال تورط كييف المباشر في الهجمات على “التيار الشمالي”، ولم توضح المصادر ما الذي استندت إليه تقديراتهم.

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وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، بأنه من غير المعروف حتى الآن من يقف وراء تفجير “نورد ستريم”، ولا يزال التحقيق مستمرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لـ”سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن الكرملين يعتقد أن البلدان المساهمة في “نورد ستريم” يجب أن تصر على إجراء تحقيق شفاف وعاجل في الهجمات على خطوط الأنابيب.

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”.