أنطونوف: منح عضو كتيبة "آزوف" الأوكرانية جائزة في البيت الأبيض "عار لا يستوعبه عقل"

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، منح البيت الأبيض العضو في كتيبة “آزوف” القومية الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) يوليا بايفسكايا، جائزة “المرأة الشجاعة” بـ”العار”.

واشنطن – سبوتنيك . وقال أنطونوف في بيان “إنه عار. لا يستوعبه العقل، أن يتم داخل أسوار البيت الأبيض تكريم النازيين”.

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وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن السلطات الأمريكية على دراية بأيديولوجية “آزوف” الكارهة للبشرية، والتي تستخدم رموز ألمانيا النازية.

ونالت يوليا بايفسكايا، جائزة “المرأة الشجاعة” في يوم المرأة العالمي، سلمها الجائزة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.