أنطونوف: منح عضو كتيبة "آزوف" الأوكرانية جائزة في البيت الأبيض "عار لا يستوعبه عقل"

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، منح البيت الأبيض العضو في كتيبة “آزوف” القومية الأوكرانية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) يوليا بايفسكايا، جائزة “المرأة الشجاعة” بـ”العار”.
واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان “إنه عار. لا يستوعبه العقل، أن يتم داخل أسوار البيت الأبيض تكريم النازيين”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تدعو جنديا من “آزوف” للتحدث في الأمم المتحدة
22 فبراير, 17:59 GMT
وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة إلى أن السلطات الأمريكية على دراية بأيديولوجية “آزوف” الكارهة للبشرية، والتي تستخدم رموز ألمانيا النازية.
ونالت يوليا بايفسكايا، جائزة “المرأة الشجاعة” في يوم المرأة العالمي، سلمها الجائزة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
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