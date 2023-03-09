العدل الأمريكية تعلن عن مذكرة بمصادرة طائرة مملوكة لشركة "روسنفت" الروسية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها حصلت على أمر قضائي بحجز طائرة مملوكة لشركة النفط الروسية “روسنفت” تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار.

واشنطن – سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة العدل: “أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن فتح مذكرة توقيف بمصادرة طائرة “بوينغ” 737-7جي أو” مملوكة لشركة “بي جي إس سي روسنفت أويل”… رئيسها إيغور إيفانوفيتش سيتشين. أذنت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك بمصادرة الطائرة، ووجدت أن السبب المحتمل لمصادرة الطائرة هو انتهاك قانون إصلاح مراقبة الصادرات والعقوبات الأخيرة التي فرضت على روسيا”.

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وأضافت وزارة العدل الأمريكية، أن قيمة الطائرة تقدر بنحو 25 مليون دولار.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن القيود المفروضة على روسيا تشمل حظرًا على الطائرات المصنعة في الولايات المتحدة من السفر إلى روسيا دون ترخيص ساري المفعول، مشيرة إلى أنه بعد تشديد نظام الرقابة على الصادرات في شباط/فبراير 2022، هذه الطائرة “غادرت وعادت إلى روسيا سبع مرات على الأقل”، في انتهاك للقوانين الأمريكية.

وأضافت الوزارة: “شوهدت طائرة بوينغ الأمريكية الصنع آخر مرة في الولايات المتحدة في مارس 2014 ويعتقد الآن أنها في روسيا أو في طريقها إلى / من روسيا”، منوهة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة الأمريكية يحققان في هذه القضية ومسألة مصادرة الطائرة.