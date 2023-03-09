زيلينسكي يتعهد بعدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف لن تستخدم الأسلحة الغربية لشن ضربات على الأراضي الروسية.

واشنطن – سبوتنيك . قال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” رداً على سؤال ذي صلة: “لقد قلت مرات عديدة، إننا لسنا مهتمين بالأرض الروسية”.

وأعاد موقفه مرة أخرى، بأن كييف لا ترى من الممكن التفاوض حاليا مع القيادة الروسية، قائلا

“أعتقد اليوم أنه ليس لدينا أي من الظروف للتحدث مع الرئيس الروسي. نحن لا نثق به، إنه لا يحترم كلمته”.

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ونوه زيلينسكي إلى أن استمرار الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، لكن الحل الدبلوماسي ممكن فقط إذا سحبت روسيا قواتها.

تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف.