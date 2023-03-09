مدفيديف يصف الرواية الأمريكية بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنها دعاية غبية

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، الرواية بأن تفجير “التيار الشمالي” تم من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا بأنها دعاية أمريكية غبية، مشيرًا إلى أن حتى سكان أوروبا لا يصدقون ذلك.

موسكو – سبوتنيك . وكتب مدفيديف على قناته بموقع تليغرام، تعليقًا على الرواية الأمريكية بأن تفجير “التيار الشمالي” تم بواسطة مجموعة موالية لأوكرانيا: “فريق العمل والكاميرا سيئون للغاية. السيناريو ممل. دعاية أمريكية غبية. لا أحد يحبها. حتى الأوروبيون الذين تسمموا بها [الدعاية الأمريكية] لا يصدقونها”. العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام: واشنطن لا تستبعد أن تكون أوكرانيا وراء الهجوم الإرهابي على أنابيب “التيار الشمالي” وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”. ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي” هو هجوم إرهابي واضح.

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