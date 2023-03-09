معلومات عن المروحية المصرية "جازيل"

تمتلك مصر صناعات عسكرية متطورة يرجع تاريخها إلى نحو نصف قرن، تضم مصانع متخصصة في إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة، منها المروحيات.

تعد الطائرة “جازيل” واحدة من منتجات الصناعات العسكرية المصرية وهي مروحية عسكرية متعددة المهام يمكنها تنفيذ مهام الدعم الجوي لجميع أفرع القوات المسلحة خلال العمليات الحربية، حسبما يشير بيان الهيئة العربية للتصنيع، التي عرضت الطائرة خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” في الإمارات، الشهر الماضي.

وأنتجت مصر 30 وحدة من المروحية “جازيل” بالتعاون مع شركة “إيرباص” الفرنسية.

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ما هي المواصفات الفنية للمروحية المصرية “جازيل”؟

الطاقم: فردان (الطيار ومساعده). الحمولة من الأفراد: 3 أفراد. وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 1.9 طن. الحمولة: 918 كغم. قطر المروحة الرئيسية: 10.5 متر. أقصى سرعة طيران: 265 كلم/ ساعة. أقصى ارتفاع طيران: 4300 متر. أقصى مدى بالوقود الأساسي: 755 كلم. أقصى مدى بخزانات وقود إضافية: 1030 كلم. نوع الدفع: محرك توربيني.

وتشمل مهام المروحية المصرية المشاركة في إدارة نيران المدفعية والاشتباك مع التشكيلات المدرعة للعدو في وقت الحرب، كما يمكن للمروحية المصرية “جازيل” تنفيذ مهام البحث والإنقاذ ونقل الشخصيات المهمة.

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يذكر أن مصر تمتلك أكثر من ألف طائرة حربية تجعل قواتها الجوية بين أضخم 8 قوات جوية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2023.

وتضم القوة الجوية المصرية 325 مروحية تجعلها في المرتبة رقم 10 عالميا في سلاح المروحيات، بينما يصنف الجيش المصري بجميع أسلحته في المرتبة رقم 14 عالميا.