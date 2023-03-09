القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيلوفكا شمال غربي أرتيوموفسك

أعلن مؤسس مجموعة “فاغنر”، يفغيني بريغوجين، صباح اليوم الخميس، سيطرة القوات الروسية على قرية دوبوفو فاسيلوفكا، الواقعة شمال غربي أرتيوموفسك (باخموت).

وصرحت المجموعة على قناتها في “تلغرام”، أن “دوبوفو فاسيلوفكا تحت سيطرة شركة فاغنر العسكرية الخاصة تماما. هناك معارك في الضواحي. كامل أراضي المنطقة السكنية تحت سيطرتنا”.

وكان بريغوجين قد أعلن أمس، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

ففي كلمة نشرها على قناته الخاصة على “تلغرام”، قال بريغوجين: “سيطرت قوات فاغنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر”.

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وفي وقت سابق قال يان غاغين، نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.

تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.