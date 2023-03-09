قيس سعيد يعلن عن مرسوم جديد لحل المجالس البلدية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا جديدًا يقضي بحل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات متخصصة.

جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء التونسي، أمس الثلاثاء، بشأن دعوة البرلمان المنتخب للانعقاد في موعده، حسبما ذكرت قناة “نسمة” التونسية.

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ولفتت القناة إلى أن الاجتماع الذي أشرف عليه قيس سعيد تناول أيضا إصدار مرسوم بشأن افتتاح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مرسوم بشأن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وبحسب القناة، فإن سعيد، أعلن خلال الاجتماع عن مشروع مرسوم لحل المجالس البلدية.

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ويوجّه معارضو الرئيس التونسي له انتقادات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، زاعمين أن شعبيته قد تراجعت.