الكرملين يعلق على مزاعم مشاركة رجل أوكراني بتخريب "التيار الشمالي"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه من الصعب تصديق تورط رجل أعمال موالٍ لأوكرانيا في الهجمات التي طالت خطوط أنابيب غاز “التيار الشمالي”، مشيرًا إلى أنها مهمة صعبة جدًا، قادرة عليها فقط أجهزة استخبارات حكومية مدربة جيدا.
موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال في هذا الصدد: “من الصعب تصديق ذلك، إنها مهمة صعبة جداً، والتي يمكن على الأرجح، أن تلقى فقط على عاتق أجهزة استخبارات حكومية مدربة تدريباً جيداً”.
في وقت سابق ، ذكرت صحيفة “تسايت” الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من على متنها عملية تخريب “التيار الشمالي”، والتي أوصلت آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.
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وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.
ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، “التيار الشمالي – 1″ و”التيار الشمالي – 2”.
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ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن ما حدث هو عمل تخريبي؛ فيما وصفت الشركة المشغلة لنظام “التيار الشمالي”، شركة “نورد ستريم إيه جي”، حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، بأنها غير مسبوقة.
من جانبها، رفعت النيابة العامة الروسية قضية في التفجيرات؛ كونها تعد عملا إرهابيا دوليا.
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