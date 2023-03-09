الكرملين يعلق على مزاعم مشاركة رجل أوكراني بتخريب "التيار الشمالي"

ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن ما حدث هو عمل تخريبي؛ فيما وصفت الشركة المشغلة لنظام “التيار الشمالي”، شركة “نورد ستريم إيه جي”، حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، بأنها غير مسبوقة.

من جانبها، رفعت النيابة العامة الروسية قضية في التفجيرات؛ كونها تعد عملا إرهابيا دوليا.