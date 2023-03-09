الجيش السوداني يكشف حقيقة تجنيد مقاتلين على أساس قبلي في دارفور

صرحت القوات المسلحة في السودان أنها لا تجند مقاتلين على أساس قبلي في ولايات دارفور، ردا على ما أثاره نشطاء بأن الجيش بدأ حملات واسعة لتجنيد مقاتلين من أبناء القبائل العربية.

ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله “تجنيد مقاتلين على أساس قبلي في دارفور”، مؤكدا بحسب موقع “سودان تربيون” السوداني أن القوات المسلحة السودانية “لا تفتح معسكراتها لتجنيد مقاتلين على أساس قبلي بولايات دارفور”.

وأشارت الوكالة إلى أن ناشطين من القبائل العربية تحدثوا مؤخرا عن “بدء الجيش في الأيام القليلة الماضية حملات تجنيد واسعة بين أبناء القبائل العربية استهدفت المقاتلين السابقين في قوات حرس الحدود التي حاربها حميدتي ودمج العديد منهم في قوات الدعم السريع عام 2017”.

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يأتي هذا في إطار ما يثار عن وجود مشاكل بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، التي يتزعمها الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات “الدعم السريع”.