“ضربت أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بما في ذلك نظام الصواريخ “كينجال” الفرط صوتي، العناصر الرئيسية للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية، فضلاً عن مرافق الطاقة التي توفرها”.
وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة الضربة، تم تدمير مواقع القواعد الهجومية للطائرات المسيرة في أوكرانيا، وتعطل نقل الاحتياطيات والنقل بالسكك الحديدية للأسلحة الأجنبية، ومرافق الإنتاج لإصلاح المعدات العسكرية والصواريخ، وتم تعطيل إنتاج الذخيرة.
القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية
“ارتكب المخربون الأوكرانيون عملاً إرهابياً مشيناً، يوم أمس الخميس، في منطقتين حدوديتين في مقاطعة بريانسك الروسية، حيث دخل إرهابيون الأراضي الروسية وقتلوا مدنيين اثنين، وأصابوا طفلاً في الحادية عشرة من عمره بجروح خطيرة. تم ارتكاب جرائم القتل في مقاطعة بريانسك بأسلحة الناتو، ويبرز سؤال طبيعي حول تصنيف هذه الدول كمتورطين في مثل هذه الجرائم وداعمين للإرهاب، لقد توصلنا إلى الاستنتاجات المناسبة مما حدث، وبدأت الجهات المختصة الروسية في التحقيقات، هذه الجريمة لن تمر دون عقاب”.
القوات الروسية تدمر مواقع استراتيجية أوكرانية ردا على الهجوم الإرهابي في بريانسك
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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