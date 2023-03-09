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القوات الروسية تدمر مواقع استراتيجية أوكرانية ردا على الهجوم الإرهابي في بريانسك

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت قوات الجيش الأوكراني وبنيته التحتية، ردا على الهجمات الإرهابية التي نفذها نظام كييف في مقاطعة بريانسك الروسية.

صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها صدر اليوم، أنه “رداً على الأعمال الإرهابية التي نظمها نظام كييف في مقاطعة بريانسك يوم 2 مارس/ آذار، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق”.

“ضربت أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بما في ذلك نظام الصواريخ “كينجال” الفرط صوتي، العناصر الرئيسية للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية، فضلاً عن مرافق الطاقة التي توفرها”.

وزارة الدفاع الروسية
وأكدت الدفاع الروسية أن “هدف الضربة قد تحقق، وتم ضرب جميع الأهداف المحددة”.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة الضربة، تم تدمير مواقع القواعد الهجومية للطائرات المسيرة في أوكرانيا، وتعطل نقل الاحتياطيات والنقل بالسكك الحديدية للأسلحة الأجنبية، ومرافق الإنتاج لإصلاح المعدات العسكرية والصواريخ، وتم تعطيل إنتاج الذخيرة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أكدت الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن عمليات القتل التي حدثت في مقاطعة بريانسك ارتكبت بأسلحة “الناتو”، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تدعو للتساؤل حول تواطؤ دول الحلف.

“ارتكب المخربون الأوكرانيون عملاً إرهابياً مشيناً، يوم أمس الخميس، في منطقتين حدوديتين في مقاطعة بريانسك الروسية، حيث دخل إرهابيون الأراضي الروسية وقتلوا مدنيين اثنين، وأصابوا طفلاً في الحادية عشرة من عمره بجروح خطيرة. تم ارتكاب جرائم القتل في مقاطعة بريانسك بأسلحة الناتو، ويبرز سؤال طبيعي حول تصنيف هذه الدول كمتورطين في مثل هذه الجرائم وداعمين للإرهاب، لقد توصلنا إلى الاستنتاجات المناسبة مما حدث، وبدأت الجهات المختصة الروسية في التحقيقات، هذه الجريمة لن تمر دون عقاب”.

الخارجية الروسية
وذكر البيان: “الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية واحتلال أراضي روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الروسية تدمر مواقع استراتيجية أوكرانية ردا على الهجوم الإرهابي في بريانسك

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وتابع البيان: “واشنطن وحلفاؤها في الناتو مستمرون في تنفيذ خططهم الجيوسياسية لتدمير روسيا، ويضخون بشكل متزايد أسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي يحولونها إلى “ساحة لاختبار إنجازاتهم”.
وأضاف: “اليوم يواصل نظام كييف التخطيط للاستيلاء عسكريا على شبه جزيرة القرم وتوجيه ضربات لها، دون أي قلق على حياة المدنيين الروس”.

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موقع سبوتنيك الروسي

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