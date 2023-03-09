الملكة رانيا توجه كلمة لابنتها الأميرة إيمان في حفل حناء قبل زفافها

أقامت الملكة، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكسندر ترميوتس.

وألقت الملكة رانيا كلمة، معربةً عن شعورها بـ”مشاعر مختلطة”، مشيرةً إلى أنها أول مرة تكون “أم العروس”.

مشاهد من حفل حناء #الأميرة_إيمان الذي أقامته الملكة رانيا العبدالله في قصر الحسينية الثلاثاء#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/2zaFn6fmdh — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 8, 2023

وحضر حفل الحناء العديد من صاحبات السمو الملكي الأميرات، وخطيبة سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الآنسة رجوة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة. واشتمل الحفل على معزوفات وأغاني تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في الأردن، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية.

حفل حناء الأميرة إيمان ابنة الملكة رانيا 👰‍♀️❤️ pic.twitter.com/UAYrXFYg57 — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 8, 2023