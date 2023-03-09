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الملكة رانيا توجه كلمة لابنتها الأميرة إيمان في حفل حناء قبل زفافها

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أقامت الملكة، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكسندر ترميوتس.

وألقت الملكة رانيا كلمة، معربةً عن شعورها بـ”مشاعر مختلطة”، مشيرةً إلى أنها أول مرة تكون “أم العروس”.
وحضر حفل الحناء العديد من صاحبات السمو الملكي الأميرات، وخطيبة سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الآنسة رجوة آل سيف، ومدعوات من مختلف محافظات المملكة. واشتمل الحفل على معزوفات وأغاني تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في الأردن، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية.
وكان الديوان الملكي أعلن، الأحد، أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، على جميل ألكسندر ترميوتس، سيكون في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من مارس/ آذار عام 2023 ميلادي.

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موقع سبوتنيك الروسي

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