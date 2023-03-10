علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي" تجمد 48 ألف عام في الصقيع… صور

ولفهم المخاطر التي تشكلها الفيروسات المتجمدة بشكل أفضل، قام جان ميشيل كلافيري، أستاذ الطب في جامعة “إيكس مرسيليا” في فرنسا، باختبار عينات من الأرض مأخوذة من التربة الصقيعية في سيبيريا لمعرفة ما إذا كانت هناك جزيئات فيروسية معدية، وبحث عما يصفه بـ “فيروسات الزومبي” وقد وجد بعضها بالفعل.
وكرر هذه العملية في عام 2015، وعزل نوعا مختلفا من الفيروسات التي استهدفت أيضًا الأميبات. وفي بحثه الأخير، الذي نُشر في 18 فبراير/شباط الماضي في مجلة الفيروسات، عزل كلافيري وفريقه عدة سلالات من الفيروسات القديمة من عينات متعددة من التربة الصقيعية مأخوذة من سبعة أماكن مختلفة عبر سيبيريا وأظهروا أن كلًا منها يمكن أن يصيب خلايا الأميبا المستنبتة.
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وتمثل هذه السلالات الأخيرة خمس عائلات جديدة من الفيروسات، بالإضافة إلى العائلتين اللتين أعادهما من قبل، وكان أقدمها يبلغ من العمر 48500 عام تقريبا، استنادًا إلى تأريخ التربة بالكربون المشع، وجاء من عينة من الأرض مأخوذة من بحيرة تحت الأرض على عمق 16 مترًا (52 قدمًا) تحت السطح، أما أصغر العينات الموجودة وجدت في محتويات معدة وفراء بقايا الماموث الصوفي، وكان عمرها 27000 عام.
وأشار كلافيري إلى أن الفيروسات التي تصيب الأميبا معدية وبعد فترة طويلة تدل على وجود مشكلة أكبر، إنه يخشى أن ينظر الناس إلى بحثه على أنه فضول علمي ولا يرون أن احتمال عودة الفيروسات القديمة إلى الحياة يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة.
Scientists have revived a ‘zombie’ virus that spent 48,500 years frozen in permafrost https://t.co/TZOPqVch5m
— philip lewis (@Phil_Lewis_) March 8, 2023
وأوضح أن ذوبان الجليد يمكن أن يكون عملية تدريجية لا تزيد عن سنتيمترات في كل عقد من الزمان، ولكنه يحدث أيضًا بسرعة أكبر، كما هو الحال في حالة الانهيارات الأرضية الهائلة التي يمكن أن تكشف فجأة طبقات عميقة وقديمة من التربة الصقيعية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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