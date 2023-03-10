علماء يعيدون إحياء فيروس "زومبي" تجمد 48 ألف عام في الصقيع… صور

بدأت درجات الحرارة الأكثر دفئًا في القطب الشمالي، في إذابة التربة الصقيعية، وهي طبقة متجمدة من التربة تحت الأرض، ومن المحتمل أن تثير الفيروسات التي يمكن أن تعرض صحة البشر والحيوان للخطر، بعد أن ظلت خامدة لعشرات الآلاف من السنين.

و يحذر العلماء من أن المخاطر، على الرغم من انخفاضها، لا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل المجتمع العلمي والناس أيضا.

قال كيمبرلي مينر، عالم المناخ في مختبر الدفع النفاث التابع لـ”ناسا”: “تغطي التربة الصقيعية خُمس نصف الكرة الأرضية الشمالي، إنها بمثابة كبسولة زمنية، تحافظ على بقايا محنطة لعدد من الحيوانات المنقرضة التي تمكن العلماء من اكتشافها ودراستها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اثنان من أشبال أسد الكهوف ووحيد القرن”.

ولفهم المخاطر التي تشكلها الفيروسات المتجمدة بشكل أفضل، قام جان ميشيل كلافيري، أستاذ الطب في جامعة “إيكس مرسيليا” في فرنسا، باختبار عينات من الأرض مأخوذة من التربة الصقيعية في سيبيريا لمعرفة ما إذا كانت هناك جزيئات فيروسية معدية، وبحث عما يصفه بـ “فيروسات الزومبي” وقد وجد بعضها بالفعل.

عزل كلافيري وفريقه عدة سلالات من الفيروسات القديمة من عينات متعددة من التربة الصقيعية، مأخوذة من سبعة أماكن مختلفة من سيبيريا، وأظهروا أن كلًا منها يمكن أن يصيب خلايا الأميبا المستنبتة.

وكرر هذه العملية في عام 2015، وعزل نوعا مختلفا من الفيروسات التي استهدفت أيضًا الأميبات. وفي بحثه الأخير، الذي نُشر في 18 فبراير/شباط الماضي في مجلة الفيروسات، عزل كلافيري وفريقه عدة سلالات من الفيروسات القديمة من عينات متعددة من التربة الصقيعية مأخوذة من سبعة أماكن مختلفة عبر سيبيريا وأظهروا أن كلًا منها يمكن أن يصيب خلايا الأميبا المستنبتة.

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وتمثل هذه السلالات الأخيرة خمس عائلات جديدة من الفيروسات، بالإضافة إلى العائلتين اللتين أعادهما من قبل، وكان أقدمها يبلغ من العمر 48500 عام تقريبا، استنادًا إلى تأريخ التربة بالكربون المشع، وجاء من عينة من الأرض مأخوذة من بحيرة تحت الأرض على عمق 16 مترًا (52 قدمًا) تحت السطح، أما أصغر العينات الموجودة وجدت في محتويات معدة وفراء بقايا الماموث الصوفي، وكان عمرها 27000 عام.

وأشار كلافيري إلى أن الفيروسات التي تصيب الأميبا معدية وبعد فترة طويلة تدل على وجود مشكلة أكبر، إنه يخشى أن ينظر الناس إلى بحثه على أنه فضول علمي ولا يرون أن احتمال عودة الفيروسات القديمة إلى الحياة يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة.

وقال كلافيري لشبكة “سي إن إن” الأمريكية في تقرير لها حمل عنوان (علماء يحيون فيروس زومبي تجمد في الصقيع 48 ألف عام): “نحن ننظر إلى هذه الفيروسات التي تصيب الأميبا على أنها بدائل لجميع الفيروسات الأخرى المحتملة التي قد تكون في التربة الصقيعية”.

Scientists have revived a ‘zombie’ virus that spent 48,500 years frozen in permafrost https://t.co/TZOPqVch5m — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 8, 2023

وتابع كلافيري: “لا بد أن يزداد الخطر في سياق الاحتباس الحراري، حيث يستمر تسارع ذوبان التربة الصقيعية، وسيعيش المزيد من الناس في القطب الشمالي في أعقاب المشاريع الصناعية”.

وأوضح أن ذوبان الجليد يمكن أن يكون عملية تدريجية لا تزيد عن سنتيمترات في كل عقد من الزمان، ولكنه يحدث أيضًا بسرعة أكبر، كما هو الحال في حالة الانهيارات الأرضية الهائلة التي يمكن أن تكشف فجأة طبقات عميقة وقديمة من التربة الصقيعية.

وأضاف أن هذه العملية تطلق أيضا غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو محرك يتم تجاهله والتقليل من شأنه للتغير المناخي.

وتشمل هذه الأخطار المحتملة النفايات المدفونة الناتجة عن تعدين المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية والمبيدات مثل “دي دي تي” الذي تم حظره في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بحسب موقع “cnn” الأمريكي.