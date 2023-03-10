واشنطن وحلفاؤها يجمدون نحو 58 مليار دولار من الأصول الروسية

ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، التي تهدف لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فرضت الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتقييد القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.