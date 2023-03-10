مدير الاستخبارات الأمريكية: الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا

أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اليوم الخميس، أن تقييم المخابرات الأمريكية، حول الصراع الأوكراني، يبين أن الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة ستكون حاسمة في ساحة المعركة في أوكرانيا.

واشنطن – سبوتنيك. وقال بيرنز في جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب: “أود أن أقول على سبيل التقييم الاستخباري إن الأشهر القليلة المقبلة، الأربعة أو الخمسة أو الستة أشهر المقبلة، ستكون حاسمة في ساحة المعركة في أوكرانيا”.

وأشار إلى أن أي احتمال لإجراء مفاوضات جادة بين روسيا وأوكرانيا سيعتمد على التقدم في ساحة المعركة.

وزعم بيرنز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “ليس مستعدًا حاليًا للانخراط في أي محادثات سلام”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، وتستكمل تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

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وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.