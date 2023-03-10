"حمام دم في الكنيسة… قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة هامبورغ

قُتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، إثر إطلاق النار بالقرب من مركز منظمة “شهود يهوه” (المتطرفة المحظورة في روسيا).

برلين – سبوتنيك. “وذكرت صحيفة “هامبورغ مورغن بوست” أنه “في ألستردورف [حي في هامبورغ] مساء الخميس، حوالي الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، وقعت إراقة دماء لا يمكن تصورها. قُتل ستة أشخاص على الأقل، والعديد أصيبوا بجروح خطيرة”.

Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil #GroßBorstel geschossen. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt, einige sogar tödlich. Wir sind mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Weitere Informationen folgen. #schießerei #h0903 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) March 9, 2023

وأضافت الصحيفة، أنه عناصر إنقاذ القانون والشرطة الألمانية يتواجدون في موقع المأساة، لكن لم يتم القبض على المهاجم بعد وهو فار، ووفقًا لصحف ويتيرور تسايتونغ وألغماينه تسايتونغ، فقد حدث إطلاق نار بالقرب من مركز جماعة “شهود يهوه” (المتطرفة المحظورة في روسيا).

من جهتها قالت صحيفة “بيلد” إن هناك “حمام دم في كنيسة يهوه” موضحة أن عدد القتلى سبعة فضلا عن ثمانية مصابين.