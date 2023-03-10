رئيس القرم: لا شيء يهدد شبه الجزيرة جميع المرافق الحياتية الهامة محمية بالدفاعات الجوية

أكد رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أن جميع المرافق الاستراتيجية واللوجستية الهامة في شبه جزيرة القرم محمية بالدفاعات الجوية، ولا شيء خطير يهدد شبه الجزيرة.

موسكو – سبوتنيك . وقال أكسيونوف للوكالة ردًا على سؤال حول تعزيز الدفاعات الجوية على أراضي شبه الجزيرة: “أعرف جميع القرارات التي أصدرها الزعيم [الرئيس الروسي]، بما في ذلك بناءً على طلبي، تعليمات لوزارة الدفاع. مرة أخرى، لا يمكنني تقديم مؤشرات كمية أو نوعية… أستطيع أن أقول إن جميع المرافق المركزية التي تضمن حياة شبه الجزيرة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، محمية إلى أقصى حد”.

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وشدد رئيس جمهورية القرم الروسية على أن “هناك عاملا بشريا، وأيضا هناك بعض الأمور، وكل شيء يمكن أن يكون في الحياة. ومع ذلك، بشكل عام، أقول مرة أخرى، فيما يتعلق بالأمور الخطيرة، لا شيء يهدد شبه جزيرة القرم”.

في أوائل فبراير/ شباط الجاري، أعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة، إيغور كليمينكو، أن سلطات كييف بدأت في تشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس. وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم “الحرس الهجومي”.

بالإضافة إلى ذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تدعم توجيه ضربات أوكرانية ضد المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم . ووصفتها بأنها “أهداف مشروعة” لكييف. ردا على ذلك، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن هذا يؤكد دور واشنطن باعتبارها المحفز الرئيسي للتوتر الدولي.