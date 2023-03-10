انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني نائبا لرئيس الصين

انتخب نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، نائبا لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.

بكين – سبوتنيك . جرى التصويت على المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني. انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية وأعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، لمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية ، لولاية ثالثة مدتها 5 سنوات، وفقا لنتائج التصويت.

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