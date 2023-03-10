"شبيغل" الألمانية تنشر تفاصيل عن اليخت الذي يشتبه أنه استخدم في تفجير "نورد ستريم"

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “دي تسايت” الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من متنها عملية تخريب “التيار الشمالي”، والتي توصل آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.

وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.