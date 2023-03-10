"شبيغل" الألمانية تنشر تفاصيل عن اليخت الذي يشتبه أنه استخدم في تفجير "نورد ستريم"

كشف تقرير لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية معلومات عن اليخت الذي يشتبه باستخدامه في تفجيرات “نورد ستريم”.
في وقت سابق نشرت صحيفة “دي تسايت”، تقريرا عن الاشتباه باستخدام يخت وعلى متنه 6 أشخاص منهم طبيبة في تفجير خطوط “نورد ستريم”.
بحسب تقرير “دير شبيغل” فإنه يجري التحقيق والتفتيش عن يخت شراعي مشتبه باستخدامه في العملية، بطول 15 مترا من طراز Bavaria Cruiser 50 Andromeda ، مستأجر في جزيرة روغن من خلال شركة.
وأكدت ألمانيا أن المحققين فتشوا في يناير/ كانون الثاني سفينة مشبوهة ربما نقل على متنها متفجرات استخدمت في تفجير خطوط أنابيب. وقال المدعي الاتحادي في بيان إنه لا توجد معلومات موثوقة عن مرتكبي الحادث ودوافعه، وأشار إلى عدم وجود شكوك حول موظفي الشركة الألمانية التي استأجرت السفينة.
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أمس, 11:30 GMT
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “دي تسايت” الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من متنها عملية تخريب “التيار الشمالي”، والتي توصل آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.
وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.
ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، “التيار الشمالي – 1″ و”التيار الشمالي – 2”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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