رونالدو يركل زجاجات ماء غضبا بعد خسارة "النصر"

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لنجم نادي “النصر” السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يركل زجاجات الماء غضبا بعد خسارة فريقه أمام مضيفه “الاتحاد”.
وأظهرالمقطع لحظة انفعال رونالدو خلال توجهه لغرفة الملابس في ملعب “الجوهرة” عقب نهاية المباراة، حيث ركل مجموعة من زجاجات المياه بطريقه، وتجاهل محاولة تهدئته من قبل زميله.
🔴 شاهدوا .. غضب كبير جداً من النجم العالمي #كرستيانو_رونالدو بعد الخسارة من #الاتحاد للمرة الثانية#الاتحاد_النصر#النصر_الاتحاد pic.twitter.com/T80sXddLmS
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) March 9, 2023
وخسر “النصر” أمام مضيفه “الاتحاد” بهدف دون رد، سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 80، ليفقد الصدارة للمنافس نفسه الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة، مقابل 46 للنصر.
يذكر أن هذه أول خسارة يتعرض لها “النصر” في الدوري السعودي منذ وصول رونالدو، علما أنه سجل بقميص الفريق 8 أهداف، يحتل بها المركز السادس في قائمة هدافي المسابقة.
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