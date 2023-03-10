رونالدو يركل زجاجات ماء غضبا بعد خسارة "النصر"

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لنجم نادي “النصر” السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يركل زجاجات الماء غضبا بعد خسارة فريقه أمام مضيفه “الاتحاد”.

وأظهرالمقطع لحظة انفعال رونالدو خلال توجهه لغرفة الملابس في ملعب “الجوهرة” عقب نهاية المباراة، حيث ركل مجموعة من زجاجات المياه بطريقه، وتجاهل محاولة تهدئته من قبل زميله.

وخسر “النصر” أمام مضيفه “الاتحاد” بهدف دون رد، سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 80، ليفقد الصدارة للمنافس نفسه الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة، مقابل 46 للنصر.