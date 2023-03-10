اخبار العالم

رونالدو يركل زجاجات ماء غضبا بعد خسارة "النصر"

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لنجم نادي “النصر” السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يركل زجاجات الماء غضبا بعد خسارة فريقه أمام مضيفه “الاتحاد”.

وأظهرالمقطع لحظة انفعال رونالدو خلال توجهه لغرفة الملابس في ملعب “الجوهرة” عقب نهاية المباراة، حيث ركل مجموعة من زجاجات المياه بطريقه، وتجاهل محاولة تهدئته من قبل زميله.
وخسر “النصر” أمام مضيفه “الاتحاد” بهدف دون رد، سجله البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 80، ليفقد الصدارة للمنافس نفسه الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة، مقابل 46 للنصر.
يذكر أن هذه أول خسارة يتعرض لها “النصر” في الدوري السعودي منذ وصول رونالدو، علما أنه سجل بقميص الفريق 8 أهداف، يحتل بها المركز السادس في قائمة هدافي المسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك