قال دروزدينكو: “نحن على استعداد للمشاركة في مشاريع استثمارية على أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال شركات لينينغراد. بالإضافة إلى ذلك، نخطط لتنظيم تواصل أوثق بين شباب دولنا بمساعدتكم. نستضيف منتديات مثل Ladoga و Alexander Nevsky حيث ندعو ممثلين عن المنظمات الشبابية ومستعدون أيضًا لتقديم دعم شامل في مجال التعليم ودعوة الطلاب السوريين للدراسة في جامعة بوشكين لينينغراد الحكومية”.