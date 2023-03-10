ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان

ووفقا للبيان، فقد “ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 58000 ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 59000 ليرة”، كذلك “ارتفع سعر صفيحة المازوت 48000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 39000 ليرة لبنانيّة”.

وبعد هذا الارتفاع صارت صفيحة بنزين 95 أوكتان بـ 1,596,000 ليرة، و98 أوكتان: 1,634,000 ليرة.

ويعيش لبنان أزمات اقتصادية متتالية تجلت في انهيار عملته المحلية، وندرة بعض المواد الضرورية، وذلك بسبب أزمات سياسية متلاحقة آخرها شغور المنصب الرئاسي، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس خلفا للعماد ميشال عون الذي انتهت ولايته منذ أشهر.