مقاتلة روسية تسقط "سو 27" أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، قيام مقاتلة روسية بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز “سو 27” في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن “مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت طائرة من طراز “سو 27″ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف البيان: “في اتجاه كوبيانسك، استهدفت نيران المدفعية من تجمع “الغرب” للقوات، وحدات معادية في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريانيكوفكا وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف”.

وتم تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير سيارتين على هذا الاتجاه.

وتابع البيان في اتجاه كراسني ليمان، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة القاذفات الحارقة الثقيلة التابعة لمجموعة قوات “الوسط” وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق يامبولوفكا وكراسني ليمان وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية.

وبلغ إجمالي خسائر هذا الاتجاه 120 جنديا أوكرانيا، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز “دي-30″، بالإضافة إلى مدفعين من طراز “إم 777”.

وأضاف البيان أنه في اتجاه دونيتسك، نتيجة الأعمال النشطة للوحدات “الجنوبية” للقوات الروسية ونيران المدفعية والضربات الجوية، تم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر “دي-20” و”دي-30″، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز “غفوزديكا”.

وفي اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحق الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة “فوستوك” هزيمة معقدة في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجولياي بول وبريوبرازينكا وششيرباكي في مقاطعة زابوروجيه.

وتم تحييد أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، ودبابة واحدة، و3 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز “دي 30”.

وأضاف البيان، في اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية تم تحييد 20 جنديا أوكرانيا، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز “غفوزديكا”.

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