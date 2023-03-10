روسيا: الإمكانات النووية لباريس ولندن يمكن ربطها ببرنامج معاهدة "ستارت"

وتابع ريابكوف: “أعتقد أنه في هذه الحالة سيكون هناك معايير قانونية، والأساليب والصياغة اللازمة التي كانت أتمت ذلك. لكنني، صراحة، لا أؤمن بالمنطق السليم والنهج البناء للزملاء في لندن وباريس. لكننا سنواصل الإصرار على أنه من دون مراعاة سليمة لإمكانات وقدرات هاتين الدولتين، أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو، لا سبيل للمضي قدمًا في هذا المجال الرئيسي”.