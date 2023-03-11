الدفاع الروسية تنشر أسماء المشاركين في البرنامج البيولوجي الأمريكي

كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن ممثلين عن السلطات الأوكرانية وشركات خاصة شاركوا في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية.

وقال كيريلوف: “وزارة الدفاع الروسية أوردت أسماء المشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية، اليوم نكمل هذه القائمة بممثلي مؤسسات الدولة والشركات الخاصة في أوكرانيا المشاركة في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية”.

وأضاف كيريلوف: “أشرف رئيس مركز الصحة العامة، فلاديمير كوربيتا، على تعاون المتخصصين الأوكرانيين مع مكتب الحد من التهديدات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية “ديترا”، كما نظم جمع العينات البيولوجية من المواطنين الأوكرانيين وشحنها إلى الخارج”.

وأوضح كيريلوف أن سيرغي مورغون، الذي يرأس الإدارة الصحية والوبائية للقوات المسلحة الأوكرانية، هو أحد منظمي تفاعل وزارة الدفاع الأوكرانية مع “ديترا”. وكان واحدا من قادة المشروع “أوب-8″، وأشرف على الأبحاث حول فيروسات “هانتا”.

وبحسب كيريلوف، حل مورغون محل سيرغي ليتوفكا في منصبه، الذي أجرى اختبارات تهدد الحياة، وتهدد الصحة على أفراد الجيش الأوكراني كجزء من دراسة فيروس “حمى القرم-الكونغو النزفية” وفيروسات “هانتا”.

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وتابع كيريلوف أن رئيسة المختبرات المرجعية في مركز الصحة الأوكرانية، إيرينا ديمشينا، شاركت أيضا في الدراسات الأمريكية، وعملت كوسيط مع مقاولي البنتاغون وشركات “بلاك آند فيتش” و”ميتابيوتا”، وأشرفت على تنفيذ مشاريع “ديترا” لسلسلة “أوب” و”تاب”.

وبيّن كيريلوف أن القائمة الجديدة تشمل دينيس موزيكا، نائب مدير التعاون الدولي في المعهد الأوكراني للطب البيطري التجريبي والسريري، و لاريسا بيكارسكايا مديرة المالية والضرائب في “بلاك آند فيتش”، الذي تعاملت مع تمويل مشاريع “ديترا” في أوكرانيا.

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ومن بين الأسماء التي تم الإعلان عنها أيضا، مديرة “ميتابيوتا” للمشاريع البحثية ولتنفيذ البرامج في بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، ناتاليا ميخائيلوفسكايا، ورئيس مختبر العدوى البؤرية الطبيعية في معهد البحوث الأوكرانية لعلم الأوبئة والنظافة في جامعة “لفوف” الطبية الوطنية إيغور لوزينسكي، الذي أشرف على تحديث مختبر الأبحاث البيولوجية العسكرية.

وأوضح كيريلوف أن وزارة الدفاع الروسية لديها بيانات عن أكثر من مائة مشارك في البرامج البيولوجية ذات الاستخدام المزدوج، والآن، تقوم لجنة التحقيق بالتحقق من تورط أكثر من عشرة مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى العديد من موظفي وزارة الدفاع الأوكرانية.