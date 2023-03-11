الحادث الذي تسبب في قطيعة لـ 7 سنوات بين إيران والسعودية… فيديو

تداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للحادث الذي تسبب في قطع العلاقات السعودية- الإيرانية، وذلك عام 2016.

ويظهر الفيديو اقتحام متظاهرين للسفارة السعودية في إيران، بعد أن قامت الرياض بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

واعتبر الهجوم وقتها اعتداء على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران، وقطعت السعودية وإيران علاقاتهما في يناير/كانون الثاني 2016 منذ هذا الحادث وحتى الآن.

وعلى مدار فترة طويلة، توسط العراق وأطراف أخرى بين الدولتين من أجل عودة العلاقات بينهما.