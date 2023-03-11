أوربان: الغرب يقترب من احتمال إدخال قوات الحلفاء إلى أوكرانيا

وقال أوربان عبر راديو “كوسوث”: “برأيي، نحن قريبون جدًا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية. كان العالم بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية. يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك”.