المكسيك… اعتقال 5 أشخاص اختطفوا 4 مواطنين أمريكيين وقتلوا اثنين منهم

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الجمعة، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم باختطاف 4 أمريكيين وقتل اثنين منهم.

وقال المدعي العام في تاماوليباس، إيرفينغ باريوس موخيكا، على حسابه بموقع “تويتر”، صدرت مذكرة توقيف بحق خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم باختطاف مواطنين أمريكيين وقتل اثنين منهم بمجرد دخولهم، يوم 3 مارس/ آذار الجاري، في بلدة ماتاموروس”.

ويواجه المعتقلون تهما تتعلق بجرائم الاختطاف والقتل العمد وتهديد الأمن العام.

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وتمت عملية الاعتقال في حي موديلو ببلدية ماتاموروس، داخل شاحنة تحتوي على أسلحة ورسالة مزعومة من أحد تجار المخدرات الذين ينشطون في المنطقة.

وأثار الحادث جدلا حول تدابير المكسيك لمكافحة عنف العصابات الإجرامية في المناطق الحدودية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ودفع الحادث مشرعين أمريكيين إلى اقتراح إرسال قوة عسكرية أمريكية إلى المكسيك، وهو ما رفضته الحكومة المكسيكية، واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.