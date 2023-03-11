دوي صفارات الإنذار في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه ودونيتسك

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل اليوم الجمعة، في عدة مناطق أوكرانية.

وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية.

كانت تحذيرات من الغارات الجوية انطلقت في جميع أنحاء أوكرانيا بوقت سابق من اليوم.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس شركة “أوكرانيغو” المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية، إن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بسبب الضربات الروسية قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مع خسائر اقتصادية تقدر بالمليارات.

وهو ما أكده وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو، الذي قال إن المنشآت الحرارية والكهرومائية، وكذلك البنية التحتية عالية الجهد تضررت في ست مناطق أوكرانية.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

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كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قد قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.